لجنة المسؤولية الاجتماعية تنظم مسابقة ثقافية ضمن مبادرة “رؤية وطن”

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نظمت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أمس, مسابقة ثقافية بمسمى “أغلى ملك”, وتستمر على مدى خمسة أيام, ضمن مبادرة “رؤية وطن” التي أطلقت اللجنة أولى فعالياتها الخميس الماضي بمعرض للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، وذلك في غاليري مول بتبوك.

وأوضحت رئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة منطقة تبوك نسرين بصري أن هذه المبادرة – التي تأتي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة – تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن وتقوية أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع الواحد, مشيرةً إلى أن المبادرة ستواصل أنشطتها حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي, وتشمل مسابقة أفضل شيف ومعرضاً للحِرف اليدوية والزهور ومهرجاناً للأسر المنتجة والتاجر الصغير, إضافة لاستعراض قصص النجاحات الملهمة في المجتمع.