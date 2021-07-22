أمانة العاصمة المقدسة تكثف حملاتها على الباعة الجائلين بالنكاسة

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كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية جهودها في متابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية المعروضة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها التفتيشية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري على سوق النكاسة العشوائي، نتج عنها مصادرة 17 حافظةً للأسماك بداخلها أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي تُعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين بصورة فوضوية وعشوائية وفي بيئة مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمدة، إضافةً إلى مصادرة 450 كجم من الخضار والفواكه، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وفي موقعٍ آخر ضبطت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة شاحنةً تحمل 11 رأساً من الأغنام، وتم مصادرتها وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وأكَّدت الأمانة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.