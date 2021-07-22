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أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج

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أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج
http://almnatiq.net/?p=1006563
المناطق_واس

نفَّذت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة 274 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على متعهدي الإعاشة بمخيمات الحجاج ومتابعة جودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها.
وتوزَّعت الجولات الرقابية لتغطية نِطاق المشاعر المقدسة، حيث جرى تنفيذ 159 جولة بمشعر منى، و63 جولة بمشعر عرفات، و 52 جولة بمشعر مزدلفة.
وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 861 وجبة و923 عبوّة سلطات لسوء التخزين، كما جرى سحب 166 عينة غذائية من وجبات الحجاج لتحليلها بمختبر السلامة الغذائية والتأكد من جودتها وسلامتها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقام فريق الإعاشة التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية بالأمانة بالإشراف على أكثر من 3 آلاف عامل والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم.

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