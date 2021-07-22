احدث الأخبار

ملك مملكة البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تصادر 68 رأساً من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تكثف حملاتها على الباعة الجائلين بالنكاسة
أبرز المواد
 لجنة المسؤولية الاجتماعية تنظم مسابقة ثقافية ضمن مبادرة “رؤية وطن”
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 9,336 مستفيداً خلال شهر يونيو
أبرز المواد
 إسعاف المنية ينفذ 26 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تعقم وتطهر صحن المطاف استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 399 مريضاً في مخيم الزعتري بالأردن
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تبثّ أكثر من 1260000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
ملك مملكة البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

ملك مملكة البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تصادر 68 رأساً من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 68 رأساً من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تكثف حملاتها على الباعة الجائلين بالنكاسة

أمانة العاصمة المقدسة تكثف حملاتها على الباعة الجائلين بالنكاسة

أبرز المواد

ملك مملكة البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

ملك مملكة البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1006565
المناطق_واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين:” إن التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية “.
وأشاد جلالة بالجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتنظيم شعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، سائلاً المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، ويديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ويرفع هذه الجائحة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ساهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة حجاج بيت الله الحرام، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة ـ أيدها الله ـ.

روابط ذات صلة

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج
أمانة العاصمة المقدسة تصادر 68 رأساً من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 68 رأساً من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث
أمانة العاصمة المقدسة تكثف حملاتها على الباعة الجائلين بالنكاسة

أمانة العاصمة المقدسة تكثف حملاتها على الباعة الجائلين بالنكاسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*