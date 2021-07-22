أمانة جدة تطلق أولى فعاليات وعروض صيف 2021

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انطلقت أمس أولى فعاليات وعروض صيف 2021 بمركز الملك عبد العزيز الثقافي (أبرق الرغامة), وشهد مسرح الأمانة عرض مسرحية “شقة الأفندية” بالتعاون مع أسرة فرقة “شغف” التي ناقشت عددا من قضايا المجتمع بأسلوب كوميدي, حيث تأتي ضمن أربع فعاليات متنوعة تشمل أمسيات شعرية ومسرحيات, إضافة للأنشطة التشكيلية.

وأوضح مدير خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن سكان وزوار جدة على مدى قرابة الشهر سيكونون على موعد مع أمسيات صيف 2021 التي تتضمن أمسيات شعرية ومسرحيات إضافة للأنشطة التشكيلية, مشيراً إلى أن عرض مسرحية “شقة الافندية” يستمر حتى اليوم, بالإضافة إلى أمسية شعرية, فيما يشهد مسرح “أبرق الرغامة” عرض مسرحية “المطلوبين” في الثالث والعشرين من شهر محرم المقبل، وفعالية “ساعة فن” النسائية التي تنطلق في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم، وتهدف إلى دعم المواهب والمهارات الإبداعية في جانب الرسم.

وأشار السلمي إلى أن دخول الفعاليات مجاناً خلال المدة من الخامسة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل, مضيفاً أنه لن يُسمح بالدخول لغير المحصنين مع إبراز تطبيق “توكلنا” عند الدخول.