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أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=1006575
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
وأعرب سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الجهود المباركة والقيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة التي كانت بعد توفيق الله سبباً لنجاح خطط حج هذا العام.
وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها أجهزة الدولة والتطبيق الدقيق لتلك الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ، مما مكّن حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة ولله الحمد.
وقال سموه : رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا إلا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – استطاعت -بتوفيق الله- إقامة هذه الشعيرة وهي الركن الخامس من أركان الإسلام من خلال منظومة الخدمات المتكاملة وتوظيف جميع أجهزة الدولة التي نجحت ولله الحمد في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن.
ونوه سمو أمير الجوف بالمنظومة التقنية التي سخّرت أحدث الحلول الرقمية ومنها بطاقة الحج الذكية لتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن، مضيفا أن هذه المنجزات من ثمرات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.
ودعا سموه الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعون من عنده لخدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين، وأن يجزيهما على ما قدماه ويقدمانه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يرفع عن بلادنا وعن الجميع الوباء.

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