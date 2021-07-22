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مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الأضحى

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مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الأضحى

مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1006583
المناطق_واس

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت صحة تبوك أن المراكز المعتمدة للقاح تواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 4 مساء في المراكز الصحية، فيما يعمل المركز الرئيسي من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 12 ليلاً، مشيرةً إلى أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

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