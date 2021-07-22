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«التعليم» توجه رسالة لمنسوبيها: بادروا بأخذ اللقاح استعدادًا للعودة الحضورية

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«التعليم» توجه رسالة لمنسوبيها: بادروا بأخذ اللقاح استعدادًا للعودة الحضورية

«التعليم» توجه رسالة لمنسوبيها: بادروا بأخذ اللقاح استعدادًا للعودة الحضورية
http://almnatiq.net/?p=1006596
المناطق_ الرياض

ناشدت وزارة التعليم، الخميس، منسوبيها بضرورة المبادرة بأخذ لقاح كورونا في 35 مركزًا لتقديم اللقاحات في الجامعات، استعدادًا للعودة الحضورية للعام الدراسي 1443 هـ.

وقالت وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في رسالة إلى منسوبيها: بادر بأخذ اللقاح في 35 مركزًا لتقديم اللقاحات في الجامعات، مؤكدة أن الأولوية لمنسوبي التعليم.

ونشرت الوزارة، في إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية، أسماء مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات على مستوى المملكة.

وكانت وزارة التعليم، قالت الأسبوع الماضي، إن أولوية التطعيم لقطاع التعليم، مع توفير مسارات مخصصة للتعليم العام في مراكز  اللقاح في الجامعات.

وطالبت منسوبيها بحجز موعد الآن لأخذ اللقاح، والاستعداد مبكرًا للعودة الحضورية للعام الدراسي 1443 هـ.

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