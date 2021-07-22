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فلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1006599
المناطق_واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالتي وفاة، و33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و228 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضاً.

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