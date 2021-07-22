دراسة: تناول القهوة والخضراوات يقلل خطر الإصابة بكورونا

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أظهرت دراسة جديدة لشركة «Northwestern Medicine» أن استهلاك القهوة وتناول كثير من الخضراوات قد يوفر بعض الحماية من فيروس كورونا المستجد، كما يعتقد الباحثون أن هذه هي الدراسة الأولى التي تستخدم البيانات السكانية لفحص دور المدخول الغذائي المحدد في الوقاية من كورونا.

وقالت كبيرة الباحثين مارلين كورنيليس، الأستاذة المساعدة في الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرج، إن «تغذية الإنسان تؤثر على المناعة»، ويلعب الجهاز المناعي دورًا رئيسيًّا في قابلية الفرد للإصابة بالأمراض المعدية والاستجابة لها، بما في ذلك فيروس كورونا، ووجدت الدراسة أن الرضاعة الطبيعية قد توفر أيضًا الحماية بالإضافة إلى تناول كميات أقل من اللحوم المصنّعة.

وأكدت كورنيليس: «إلى جانب إتباع الإرشادات المعمول بها حاليا لإبطاء انتشار الفيروس، فإننا نقدم الدعم للطرق الأخرى البسيطة نسبيًّا التي يمكن للأفراد من خلالها تقليل مخاطرهم وذلك من خلال النظام الغذائي والتغذية»، ونُشرت الورقة الخاصة بالتغذية والحماية من كورونا مؤخرًا في مجلة «Nutrients».

وارتبط فنجان واحد أو أكثر من القهوة يوميا بانخفاض خطر الإصابة بـ«كوفيد-19» بنسبة 10% تقريبًا مقارنة بأقل من فنجان واحد يوميًّا. وارتبط استهلاك ما لا يقل عن 0.67 حصة يوميًا من الخضراوات (مطبوخة أو نيئة، باستثناء البطاطا) بانخفاض خطر الإصابة بعدوى «كوفيد-19» ارتبط استهلاك اللحوم المصنعة بأقل من 0.43 حصة يوميًّا بزيادة خطر الإصابة بـ«كوفيد-19»، فيما تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بنسبة 10% مقارنة بغيرها.

وبينما تُظهر الدراسة أن النظام الغذائي يبدو أنه يقلل بشكل متواضع من مخاطر المرض، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باللقاحات باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من «كوفيد-19»، وخاصة المرض الشديد والوفاة، وأشارت كورنيليس إلى أنه بخلاف إدارة الوزن، ركز قدر أقل من الاهتمام على عوامل الخطر الأخرى القابلة للتعديل التي تسبق الإصابة بفيروس كورونا.

ويقود الدكتور ثانه هوين فو، المؤلف الأول للدراسة وأستاذ الطب المشارك في جامعة نورث وسترن، التحليلات لتحديد ما إذا كانت سلوكيات النظام الغذائي الوقائي خاصة بـ«كوفيد-19» أو التهابات الجهاز التنفسي على نطاق أوسع.

وأوضحت كورنيليوس أن: «القهوة مصدر رئيسي للكافيين، لكن هناك أيضًا عشرات المركبات الأخرى التي قد تكون أساس الارتباطات الوقائية التي لاحظناها. الارتباط باللحوم المصنعة، لا اللحوم الحمراء، يشير إلى عوامل غير متعلقة باللحوم».