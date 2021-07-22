احدث الأخبار

نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 البيت الأبيض يبحث إعادة فرض الكمامة وسط ارتفاع الإصابات بـ«دلتا»
أبرز المواد
 علامة في أصابع القدم تدل على ارتفاع الكوليسترول
أبرز المواد
 دراسة: تناول القهوة والخضراوات يقلل خطر الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 4 علامات «الأكثر شيوعًا» لسرطان المبيض
أبرز المواد
 فلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 «التعليم» توجه رسالة لمنسوبيها: بادروا بأخذ اللقاح استعدادًا للعودة الحضورية
أبرز المواد
 استشاري طب أطفال يحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية.. نصائح مهمة لأولياء الأمور
أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد
حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

أبرز المواد

علامة في أصابع القدم تدل على ارتفاع الكوليسترول

علامة في أصابع القدم تدل على ارتفاع الكوليسترول
http://almnatiq.net/?p=1006608
المناطق_وكالات

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول من الأسباب التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وعادة ما يكون صامتًا لا يرافقه آلام جسدية مباشرة تدل عليه وتنذر بوجوده.

وبحسب موقع «إكسبريس» البريطاني، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى الإصابة بورم يطلق عليه اسم ورم «زانثوما» (الورم الأصفر) وهي حالة تظهر فيها الزوائد الدهنية تحت الجلد.

وأشارت عيادات صحة الأوعية الدموية التابعة لهيئة الصحة البريطانية إلى أن هذه الأورام الصغيرة قد تظهر على أوتار أصابع القدم، حيث ينمو هذا الورم الدهني بشكل شائع في وتر العرقوب (وتر أخيل) أعلى الكاحل من الخلف.

ونوه مستشفى «وينشستر» البريطاني إلى أن هذه الكتل الدهنية تتراوح أحجامها من الأحجام الصغيرة جدًا إلى ثلاث بوصات في تقريبا، ويمكن أن تحدث تشوهات في أصابع القدم.

ويتحول الكولسترول إلى مركب خطير جدا على حياة الإنسان عند ارتفاعه لمعدلات خطيرة وخبيثة، حيث يسبب ترسبات دهنية داخل جدران الأوعية الدموية تعيق تدفق الدم داخل الشرايين.

وتزيد المستويات المرتفعة من الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق انسداد الشرايين، وغالبًا ما تمر وتحدث هذه العملية دون أن يتم اكتشافها أو الشعور بها من قبل المصاب، الأمر الذي يسبب مخاطر كبيرة جدًّا.

وأكدت جمعية الكوليسترول الخيرية في بريطانيا “Heart UK”، أن “الإفراط في تناول الدهون المشبعة يرفع نسبة الكوليسترول في الدم بشكل ملحوظ، بينما تعتبر الدهون غير المشبعة أكثر صحة للقلب”.

خفض الكولسترول

يوجد عدة طرق يمكنك من خلالها خفض نسبة الكوليسترول المرتفع في جسم الإنسان، تعتمد في أساسها على تغييرات في نمط حياتك، لكن بجميع الأحوال يجب استشارة الطبيب لتجنب الحالات الخطيرة.

ويمكن أن يحدث الأكل الصحي والنظام الغذائي الجيد فرقًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول، سواء كان الكوليسترول قد تسلل إلى الجسم على مر السنين أو كان لديك حالة وراثية.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*