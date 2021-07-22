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نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

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أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

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أبرز المواد

أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل -باسمه واسم أهالي المنطقة- التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
ونوه سمو أمير منطقة حائل بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما جاء فيها من تأكيد على شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، ونجاح جهود المملكة الكبيرة في الحد من الآثار التي فرضتها جائحة كورونا.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن فخره واعتزازه بكل الجهود التطويرية التي طُبقت في حج هذا العام بدعم من القيادة ومتابعة من سمو وزير الداخلية وتكللت بالنجاح، سائلاً المولى القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن جميع الذين تفانوا في خدمة الحجاج صالح أعمالهم وأن يحفظ الوطن وقيادته إنه سميع مجيب.

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