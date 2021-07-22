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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

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أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة تبوك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
وأعرب سموه -باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك- عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج, وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأضاف سموه أن حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين واهتمامه وإشرافه على كل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجنّدته من طاقات بشرية وتقنية وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة, كان له الأثر الكبير في ما تحقق من نجاح وتميز لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال : “إن ما صاحب حج هذا العام من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة، كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، وهو مايجسد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ” .
كما هنأ سمو أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, ومعالي وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام وما تحقق من تميز في تنفيذ الخطط كافة،مبينا أن ذلك يجسد اهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين, سائلاً المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.

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