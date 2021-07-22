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أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

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أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة النجاح المتميز لحج هذا العام 1442 والقدرة الكبيرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا.
وقال سموه: “إن النجاح المتميز لتنظيم موسم الحج لهذا العام هو امتداد للمسيرة التاريخية المباركة لبلادنا قيادةً وحكومةً وشعباً في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك هذه الشعيرة العظيمة عبر سواعد وطنية من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة سواء البشرية منها أو المادية أو التقنية، بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة”، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج والعمرة وجودة الخدمات للحجاج.
وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المولى -عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الحكيمة الرشيدة، وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُجْزِل لهما الأجر والمثوبة على ما يبذلانه خدمةً للإسلام والمسلمين.

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