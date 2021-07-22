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حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

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حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
http://almnatiq.net/?p=1006623
المناطق_واس

أكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.
بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون ).
وتدفقت جموع الحجيج اليوم على الجمرات وتمكنوا من الرمي براحة تامة وفي وقت يسير بتوفيق من الله عز وجل ، ثم بفضل التنظيم الجديد لمنطقة الجمرات .

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