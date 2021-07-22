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نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

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أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442

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نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1006626
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة سنوياً والأعمال التطويرية والبرامج التقنية التي طُبقت خلال حج هذا العام، ومنها بطاقة الحج الذكية التي سهلت على الحجاج أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأوجدت حلولاً تنظيمية دقيقة.
وأعرب سموه عن شكره للقيادة ولسمو وزير الداخلية على ماتشهده مواسم الحج من تصاعد في الخدمات وتميز في الآليات التنظيمية الشاملة، داعياً الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن يجعل مايقدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في موازين أعمالهم وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية إنه جواد كريم.

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