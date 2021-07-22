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أمانة عسير و بلدياتها تستقبل أكثر من 18 ألف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

أمانة عسير و بلدياتها تستقبل أكثر من 18 ألف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1006629
المناطق_-عسير

استقبلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها عبر مسالخها والمطابخ المصرح لها بالذبح في كافة مدن ومحافظات المنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ‪نحو 18262 ألف اضحية وذلك بعد أن حصل المستفيدين على حجز مسبق من خلال خدمة الحجز الالكتروني عبر موقع الأمانة
وأوضحت الأمانة بأن الأمانة تسعى بشكل دائم لتطوير خدماتها الالكترونية المقدمة للمستفيدين، بهدف التسهيل على المستفيدين والتقليل من الازدحام وتوفير خيارات متعددة امامهم في موسم عيد الأضحى المبارك.
وأكدت بنجاح خطة الأمانة التي أعدتها مبكرا للاستقبال الاعداد الكبيرة خلال أيام عيد الأضحى في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة حيث ساهمت خدمة الحجز الإلكتروني الخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الإلكترونية في تخفيف حدة الازدحام في المسالخ والمطابخ.
فيما قد وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي منذ وقت مبكر بإلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالذبح بالالتزام بالاشتراطات والضوابط قبل منحها التراخيص، والتواجد الميداني للتأكد من سير عمل الخطة إلى جانب تشديد الجولات الرقابية للتحقق من التزام المطابخ المصرح لها بالضوابط والاشتراطات.
وكانت الأمانة قد أعدت خطة عمل متكاملة و التي شملت الأعمال الرقابية وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، ورفع الطاقة الاستيعابية بها، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ بما يكفل سلامة اللحوم من خلال وجود الاطباء والمساعدين البيطرين علاوة على الفرق الرقابية المتواجدة باستمرار للتأكد من صحة العاملين وبيئة المسلخ النظيفة إضافة الى التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الاحترازية و الوقائية و تنظيم آلية الدخول والخروج للمستفيدين و الذبح و التسليم بما يضمن سلامة و صحة الجميع .

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