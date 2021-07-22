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اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن تُعلن البرنامج التفصيلي للمهرجان

اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن تُعلن البرنامج التفصيلي للمهرجان
http://almnatiq.net/?p=1006630
المناطق_الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة البرنامج التفصيلي للمهرجان الذي ينطلق الأحد 29 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 8 أغسطس 2021م على ميدان الطائف للهجن.
وكشفت اللجنة عن مجموع جوائز المهرجان البالغة 53 مليون ريال كرقم هو الأعلى بين الجوائز الرياضية الأخرى التي يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والدولية على مرحلتين “تمهيدية ونهائية”، حيث يبلغ مجموع أشواطهما 532 شوطاً، إذ خصصت اللجنة مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد – حفظه الله – التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة خلال المهرجان.
وأكدت اللجنة على المشاركين أهمية الالتزام بالشروط العامة للمشاركة، والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من شأنها الإسهام في إنجاح المهرجان الذي يحظى باهتمام رسمي وجماهيري يشمل جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن، إضافة إلى المنافسات الكبيرة التي شهدها المهرجان في نسختيه الأولى والثانية بين ملاك الهجن الذين يهدفون لإحياء هذا الموروث العريق وتجسيد اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.
ووفرت اللجنة المنظمة جميع تفاصيل البرنامج التفصيلي من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/CPCF3 .

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