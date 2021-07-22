ولي العهد يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي

القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.