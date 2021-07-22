خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى :” علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب طاجيكستان الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.