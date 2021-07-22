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أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1006644
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، باسمه ونيابة عن أهالي وأبناء المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية , بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، الذي انعكس من خلاله العديد من الخطط الأمنية والتنظيمية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخلوه من الأمراض الوبائية، وما تحقق من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشاد سمو أمير القصيم بالجهود الموفقة في المتابعة الميدانية، والاطمئنان على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع التسهيلات، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وإدارة الحج باحترافية عالية وفق متابعة صحية مستمرة، بما يضمن – بإذن الله – سلامة ضيوف الرحمن من أي أمراض وبائية، وأسهمت في نجاح وتميز حج هذا العام.
وأكد سموه أنه بالرغم من ظروف الجائحة حققت المملكة نجاحاً باهراً للحج في موسمه الحالي، ويأتي امتداداً للنجاحات المتتالية التي حققتها على الصعد كافة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم لكريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم الدعم غير المحدود وتوفير جميع الإمكانات للقطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، كما نوّه سموه بدور رجال الوطن المخلصين في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلا الله تعالى أن يديم على القيادة الرشيدة التي جعلت من أولى اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ لها عقيدتها وقيادتها وشعبها وأمنها وأمانها واستقرارها ويديم عزها، وينصر جنودها على الثغور.

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