احدث الأخبار

شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل
أبرز المواد
 أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته
أبرز المواد
 اتفاق بين مسؤولين أمريكيين وعراقيين على مغادرة القوات الأميركية نهاية العام
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن تُعلن البرنامج التفصيلي للمهرجان
أبرز المواد
 أمانة عسير و بلدياتها تستقبل أكثر من 18 ألف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1442
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل

شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل

أبرز المواد
أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

أبرز المواد
ولي العهد يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

ولي العهد يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

أبرز المواد

شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل

شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل
http://almnatiq.net/?p=1006647
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلًا، وحيازة (3) أسلحة نارية، وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته
ولي العهد يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

ولي العهد يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*