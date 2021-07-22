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تعليم تبوك يحث منسوبيه على تلقي لقاح كورونا قبل بداية شهر أغسطس

تعليم تبوك يحث منسوبيه على تلقي لقاح كورونا قبل بداية شهر أغسطس
http://almnatiq.net/?p=1006650
المناطق_فايز السميري

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على اشتراط التحصين لدخول المباني التعليمية والمدرسية في تعليم تبوك مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة بداية من يوم الأحد 1 أغسطس الموافق 22 ذي الحجة.وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة على تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا والإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا مشيرا إلى أن التقاريرالصحية المدرسية توضح ارتفاعًا كبيرًا بين المجتمع التعليمي في المنطقة في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا والإقبال المتزايد من الأبناء الطلاب والطالبات في هذا الصدد عبر المراكز الصحية المختصة.وأعرب مدير تعليم تبوك عن شكره وتقديره للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة تبوك على تعاونهم المثمر منوهًا بالتكامل الفاعل بين قطاعَي الصحة والتعليم وجميع قطاعات الدولة وفق توجيهات قيادة المملكة في هذا الإطار، معربًا عن شكره لجميع الفرق الصحية العاملة في المراكز الصحية.

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