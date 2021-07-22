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تركي بن محمد بن فهد يعايد أيتام ويتيمات جمعية (بناء) بنصف مليون ريال

تركي بن محمد بن فهد يعايد أيتام ويتيمات جمعية (بناء) بنصف مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1006653
المناطق_فهد المريخي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة بالشرقية معايدة للأيتام الذين ترعاهم الجمعية، حيث ساهم سموه بمبلغ 500 ألف ريال عيدية لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك . وتأتي هذه اللفتة الإنسانية المعتادة من سموه بهدف رسم السعادة على وجوه الأيتام وإدخال السرور على نفوسهم في العيد .  يذكر أن جمعية بناء لها العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية للأيتام إضافة إلى الخدمات التي تقدمها خلال عيد الأضحى المبارك ومن ضمنها توزيع أكثر من ٢٥٠ أضحية بتكلفة تجاوزت ٤٣٠ ألف ريال، وبلغ عدد الأسر المستفيدة ٥٠٠ أسرة. 

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