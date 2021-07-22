أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان – باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة- التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة النجاح المميز لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشاد سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما جاء فيها من تأكيد على شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، ونجاح جهود المملكة العظيمة وكافة الإمكانات التي وفرتها لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله والمشاعر المقدسة، وما سخرته من إجراءات وفق التدابير الصحية والوقاية للحد من الآثار التي فرضتها جائحة كورونا.

وعبر سمو أمير منطقة جازان عن تقدير الجميع للجهود المنظمة التي طُبقت في حج هذا العام بدعم من القيادة ومتابعة من سمو وزير الداخلية وتكللت بالنجاح، سائلاً المولى القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن جميع الذين تفانوا في خدمة الحجاج في مختلف القطاعات والجهات بتوجيهات القيادة الحكيمة، وأن يحفظ الوطن وقيادته إنه على ذلك قدير.