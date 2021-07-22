أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

المناطق_واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عظيم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج.

وقال سموه: “ونهنئ العالم الإسلامي بقيادة على رأسها سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان، وقد سخرت كل طاقاتها لخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية”.

وأضاف سموه: لقد استطاعت المملكة إدارة الحج والعمرة والزيارة بأعداد تتجاوز الملايين، وإنما إدارتها حج هذا العام فيمثل أكبر تحدٍ، في ظرف عصيب عاصف، أمام جائحة أنهكت العالم كله، ليهنأ الحاج في ظل منظومة الخدمات الجليلة، بأمنه وصحته وسلامته.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين.