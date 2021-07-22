احدث الأخبار

قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته
أبرز المواد
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 تركي بن محمد بن فهد يعايد أيتام ويتيمات جمعية (بناء) بنصف مليون ريال
أبرز المواد
 تعليم تبوك يحث منسوبيه على تلقي لقاح كورونا قبل بداية شهر أغسطس
أبرز المواد
قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته

قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته

أبرز المواد
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أبرز المواد
رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أبرز المواد

أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1006657
المناطق_واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عظيم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج.
وقال سموه: “ونهنئ العالم الإسلامي بقيادة على رأسها سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان، وقد سخرت كل طاقاتها لخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية”.
وأضاف سموه: لقد استطاعت المملكة إدارة الحج والعمرة والزيارة بأعداد تتجاوز الملايين، وإنما إدارتها حج هذا العام فيمثل أكبر تحدٍ، في ظرف عصيب عاصف، أمام جائحة أنهكت العالم كله، ليهنأ الحاج في ظل منظومة الخدمات الجليلة، بأمنه وصحته وسلامته.
ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين.

روابط ذات صلة

قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته

قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*