نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، أصدق التهاني وأجمل التبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال سموه: إن القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة والمتابعة الدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وما تبذله الحكومة بقطاعاتها كافة، وكذلك تطور مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة عامًا بعد عام، أسهم – بفضل اللـــَّه – في نجاح موسم الحج، وسهل للحجيج من أداء نسكهم بكل يسر وراحة.

وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي نفذتها الجهات المختصة للإسهام في سلامة ونجاح الحج.

وسأل سموه الله العلي القدير ، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.