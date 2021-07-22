نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال سموه: إن القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة والمتابعة الدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ، وما تبذله الحكومة بقطاعاتها كافة ، وكذلك تطور مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة عامًا بعد عام ، أسهم – بفضل اللـــَّه – في نجاح موسم الحج ، ومكّن الحجيج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا ، مشيداً سموه بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها أجهزة الدولة والتطبيق الدقيق لتلك الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام .

وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول أن قيادة هذه البلاد المباركة قد حملت على عاتقها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى هذا العهد الزاهر مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين والقيام على توفير الراحة لقاصديهما.

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار .