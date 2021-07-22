احدث الأخبار

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 تركي بن محمد بن فهد يعايد أيتام ويتيمات جمعية (بناء) بنصف مليون ريال
أبرز المواد
 تعليم تبوك يحث منسوبيه على تلقي لقاح كورونا قبل بداية شهر أغسطس
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل
أبرز المواد
 أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته
أبرز المواد
 اتفاق بين مسؤولين أمريكيين وعراقيين على مغادرة القوات الأميركية نهاية العام
أبرز المواد
أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد
نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

أبرز المواد
أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أبرز المواد

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1006668
المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
وأعرب سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.، وما تحقق من نجاح وتميز في حج هذا العام في جميع مراحل المناسك، رغم الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وأضاف سموه أن شرف خدمة ضيوف الرحمن الذي منّ الله به على هذه البلاد المباركة – أعزها الله – مصدر فخر واعتزاز، وجسد ذلك الجهود الكبيرة المبذولة من قطاعات الدولة كافة، وتوفير أفضل الخدمات وأحدث التجهيزات، وتسخير الطاقات البشرية والمادية والتقنية كافة؛ للعناية بضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وفق تنظيم صحي وأمني دقيق وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، ويعز بهم دينه وينصرهم بنصره، ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

روابط ذات صلة

نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج
نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*