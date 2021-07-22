نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ .

وأكد سموه أن ما تحقق من نجاح وتميز في موسم حج هذا العام جاء بفضل الله ثم توجيهات ودعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم في توفير الإمكانات كافة، وتسخير الطاقات كافة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، الذي هو نهج هذه البلاد منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف سموه أنه رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة المرتبطة بجائحة كورونا إلا أن هناك تنظيماً عالي الدقة وتميزاً في توفير الخدمات كافة، والاستفادة من أحدث التقنيات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خدمة لضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة.

وسأل سموه المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.