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نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

أبرز المواد
أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد
نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

أبرز المواد

نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=1006669
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ .
وأكد سموه أن ما تحقق من نجاح وتميز في موسم حج هذا العام جاء بفضل الله ثم توجيهات ودعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم في توفير الإمكانات كافة، وتسخير الطاقات كافة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، الذي هو نهج هذه البلاد منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود.
وأضاف سموه أنه رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة المرتبطة بجائحة كورونا إلا أن هناك تنظيماً عالي الدقة وتميزاً في توفير الخدمات كافة، والاستفادة من أحدث التقنيات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خدمة لضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة.
وسأل سموه المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.

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نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

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نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

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