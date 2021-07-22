احدث الأخبار

أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 تركي بن محمد بن فهد يعايد أيتام ويتيمات جمعية (بناء) بنصف مليون ريال
أبرز المواد
 تعليم تبوك يحث منسوبيه على تلقي لقاح كورونا قبل بداية شهر أغسطس
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل
أبرز المواد
 أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته
أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أبرز المواد
نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

أبرز المواد
أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد
نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

أبرز المواد

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1006670
المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها, وعدداً من متنزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة موسم الحج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*