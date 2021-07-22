أمطار على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها, وعدداً من متنزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.