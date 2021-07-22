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الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

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الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1006677
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رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
ونوَّه معاليه، بالجهود العظيمة التي تبذلها بلادنا -أيَّدها الله- في خدمة الحجاج، لا سيما في هذا الحج الذي جاء في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة كورونا، وذلك حرصًا من الدولة -أيدها الله- على إقامة هذه الفريضة في أجواء آمنة صحياً، وبما يحقق المتطلبات الوقاية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج والحفاظ على صحتهم، راجياً من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.

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