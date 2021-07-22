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رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
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رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس, باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ، وخلوه – ولله الحمد – من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية.
ونوَّه معاليه باهتمام وحرص القيادة الرشيدة على توفير السبل والإمكانات كافة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم نسك الحج بأجواء صحية ومريحة وآمنة، التي أسهمت بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.
واختتم معاليه تهنئته داعياً الله عز وجل للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يولونه للحرمين الشريفين من جليل الرعاية وفائق العناية وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها.

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أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

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