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قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته

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قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته

قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته
http://almnatiq.net/?p=1006681
المناطق_واس

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته في مخالفه لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة وساحات الحرم لموسم حج هذا العام 1442هـ ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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