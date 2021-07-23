المهندس أبانمي يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

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قدم معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، وذلك بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442 هـ.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من جميع القطاعات الحكومية المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة، من القطاعيْن الصحي والأمني، والنجاح الباهر والملموس الذي أدى إلى نجاح حج هذا العام.

وقال المهندس أبانمي : “إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعمٍ لا محدود لجميع القطاعات الحكومية المشاركة، وما سخرته من إمكانات بشرية ومادية لحجاج بيت الله الحرام”.