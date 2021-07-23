نائب أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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‏رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

وقال سموه: “إن ما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ عبر القطاعات كافة من جهود وخطط أمنية وتنظيمية ومتابعة ميدانية وتطبيق للإجراءات الاحترازية الوقائية لسلامة وصحة ضيوف الرحمن وتسهيل نسك الحج لهم عبر تقديم أرقى الخدمات في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام يعكس حرص هذا الوطن حكومة وشعباً على خدمة زوّار الحرمين الشريفين ويعكس الحرص الكبير لأبناء الوطن الأوفياء في خدمة حجاج بيت الله.

وبارك سمو نائب أمير منطقة القصيم تلك النجاحات والجهود التي بذلها موظفو القطاعات الحكومية ورجال الأمن والمتطوعون لخدمة الحجيج، مثنياً على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن وما يبذلونه من جهود في جميع القطاعات؛ تيسيراً لضيوف الرحمن على حج بيت الله الحرام بكل يسر وسهوله.