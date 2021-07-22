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رئيس جامعة نجران يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح حج هذا العام

رئيس جامعة نجران يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح حج هذا العام
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المناطق_نجران

رفع معالي رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح حج هذا العام، معتبراً قرار القيادة الرشيدة -حفظها الله- بمحدودية الحج بالقرار الاستثنائي، والذي تواصل من خلاله الدولة دورها الإنساني في حماية الإنسان وذلك في ظل هذه الأزمة.

وأكد الدكتور السبيعي أن  حكومة خادم الحرمين الشريفين حملت على عاتقها سلامة حجاج بيت الله الحرام من خلال تسخير الجهود لتأدية هذه الشعيرة في ظل هذه الظروف؛ حيث لازالت المملكة تُبهر العالم بالتدابير التي تتخذها وتواصل تنظيم هذه الشعيرة وسط الأعداد الكبيرة القادمة لأداء فريضة الحج بكل احترافية، لتثبت للعالم بأنها قوة كبرى في التخطيط والتنفيذ تضاف إلى تأثيرها الدولي على خارطة العالم.

وقال رئيس الجامعة :” نسعد في كل عام بإنجاز عظيم يتحقق في بلادنا الغالية رغم الظروف التي أحاطت بالعالم وأطاحت بأنظمة الدول الصحية؛ وتبقى بلادنا شامخة بقيادتها الحكيمة وخططها السليمة التي تقودنا دائماً نحو الأمجاد، فحقاً علينا أن نفتخر بدولتنا العظيمة لما تقدمه من تسهيلات”، مشيداً بجهود رجال الأمن والكوادر الصحية في خدمة حجاج بيت الله الحرام والذين أسهموا في أداء هذه الشعيرة بسكينة وروحانية؛ ليبعثوا رسالة للعالم بأننا “مملكة الإنسانية”.

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