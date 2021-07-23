رئيس سدايا يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي (سدايا) إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- والأمة الإسلامية والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج 1442هـ.

وقال معاليه إن توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله- ومتابعتها المستمرة أسهمت ولله الحمد في توفير جميع السبل التي مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد معاليه أن دعم وتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كانت المُنطَلق الذي عملت عن طريقه الهيئة لتوظيف جهودها البشرية والتقنية، وعززت جاهزية مرافقها لدعم الجهات الأمنية ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية ذكية لحج هذا العام، عبر إطلاق حزم من الخدمات المميزة والمتطورة مثل سوار الحاج الذكي (نسك)، ومنصة إحسان لتغطية فرص الأضاحي والهدي وتطبيق توكلنا ومنصة بروق، والتي مكنت القطاعات الحكومية والخاصة من خدمة حجاج بيت الله الحرام، ورفع مستوى التميز والجودة للخدمات المقدمة لهم؛ إذ عملت كل القطاعات بتعاون وتناسق كبيرين لتحقيق تطلعات القيادة على أرض الواقع.

ووجه معاليه شكره لمنسوبي (سدايا) على عملهم الدؤوب خلال موسم الحج، وتعاونهم المميز مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، الذي كان له بعد توفيق الله دور كبير في نجاح موسم حج هذا العام، مشيداً معاليه بكفاءات سدايا الوطنية التي أثمرت ولله الحمد في ابتكار الحلول التقنية المتطورة التي سهلت رحلة حجاج بيت الله الحرام وتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ودعا معاليه العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يزيل الوباء عن الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.