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شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة

شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة

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شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة

شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=1006704
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الهندية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها لمواطن، بعد إيهامهم له بأن التحويلات المالية التي تتم من حساب المؤسسة لغرض استيراد بضائع، وضبط بحوزتهم (3,413,248) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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