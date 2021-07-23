أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ .

وقال سموه: أن نجاح موسم الحج لهذا العام ولله الحمد، يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وحرصهما البالغ على بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، داعياً سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يُقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.