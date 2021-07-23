احدث الأخبار

أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة
أبرز المواد
 رئيس سدايا يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 المهندس أبانمي يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على محافظة وادي الدواسر
أبرز المواد
 رئيس جامعة نجران يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح حج هذا العام
أبرز المواد
 قيادة قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته
أبرز المواد
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 رئيس نزاهة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

أبرز المواد
شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة

شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة

أبرز المواد
رئيس سدايا يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رئيس سدايا يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

أبرز المواد
رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام

رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد

أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=1006706
المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ .
وقال سموه: أن نجاح موسم الحج لهذا العام ولله الحمد، يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وحرصهما البالغ على بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، داعياً سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يُقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

روابط ذات صلة

شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة

شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة
رئيس سدايا يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رئيس سدايا يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام

رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*