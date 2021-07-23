نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وسأل سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل, المولى -عز وجل- أن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها, وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.