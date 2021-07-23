انطلاق السباق الصيفي السادس للهجن بالطائف بعد غد

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ينطلق بعد غد السباق الصيفي السادس للهجن ضمن سباقات الصيف للهجن وذلك على مدى 7 أيام لفئات المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع والثنايا بواقع 205 أشواط.

وأعلن النادي تفاصيل الجوائز والأشواط ، والاستعدادات المبكرة لها ، كما خصص روابط إلكترونية تسهيلاً للملاّك في عمليات التسجيل، فيما حددت لجان المراقبه والمتابعه المستمرة.

من جانبه، أوضح مدير نادي الطائف للهجن محمد الغامدي أن جوائزالسباق تأتي لرعاية وتأصيل تراث الهجن، وتعزيز أهميته في ثقافتنا السعودية والعربية ، لافتاً النظر إلى أن السباقات الصيفية لها اهتمام كبير لدى ملاك الهجن خصوصاً وأنها تأتي في إطار الاستعدادت الكبيرة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثالثه، وشهدت تسجيلا واسعاً للمشاركة فيها ، وتسهم في دعم الحركة السياحية والاقتصادية وتعزز مفهوم المشاركة المجتمعية.