فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشمالية يفعّل المصلى المتنقل

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فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية المصلى المتنقل ، للمساهمة في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين لأداء شعيرة الصلاة في المتنزهات والأماكن العامة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بالمنطقة المكلف الشيخ محمد بن رمضان العنزي أنه جرى تجهيز المصلى بالخدمات والسجاد ومكبرات الصوت، وأن تفعيل المصلى المتنقل متوافقُ مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصه، حفاظاً على سلامة المصلين والقائمين على المصلى.