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“المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير

“المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1006719
المناطق - عسير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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