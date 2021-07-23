“المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير

المناطق - عسير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.