أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة نجاح الموسم الاستثنائي لحج هذا العام.



وقال : إن ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام كان بفضل الله تعالى ثم بما قدمته حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – من جُهود وخدمات نوعية والتزام بالإجراءات الصحية التي كانت سبباً -بعد توفيق الله- في التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وراحة وسط أجواء من الطمأنينة والسكينة ، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلها أبناء وبنات الوطن العاملين في مختلف القطاعات الأمنية والفرق الإسعافية والكشفية والتنظيمية المشاركة في موسم الحج ، التي أسهمت -بعون الله- في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.



وأشاد سموه بجودة الأداء من جميع الأجهزة المشاركة التي ترجمت توجيهات القيادة الحكيمة للحفاظ على صحة حجاج بيت الله وبذل كل الإمكانات ليكون موسما استثنائيا بكل المقاييس يضاف إلى رصيد المملكة الناجح في إدارة الحشود وتوفير الخدمات لضيوف بيت الله عز وجل .