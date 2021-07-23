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خبير طقس يوضح تأثير الحالة المطرية في يومها العاشر ويتوقع اشتدادها على جازان

خبير طقس يوضح تأثير الحالة المطرية في يومها العاشر ويتوقع اشتدادها على جازان
http://almnatiq.net/?p=1006725
المناطق - الرياض:

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم (الجمعة)، هطول أمطار على عدة مناطق، خلال اليوم العاشر من الحالة المطرية الصيفية “تروية”.

وأوضح المسند أنه متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، إضافةً إلى جنوبي منطقة الرياض، وأجزاء من الربع الخالي، كما يمتد تأثير الحالة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عُمان وربما الإمارات.

وأشار إلى أنه متوقع أن تتكرر غزارة الأمطار في منطقة جازان كما يوم أمس أو أشد، مطالباً بضرورة أخذ تعليمات وتحذيرات الجهات ذات العلاقة على محمل الجد.

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