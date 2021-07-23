احدث الأخبار

الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على جازان ورياح تُعيق الرؤية
أبرز المواد
 تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة
أبرز المواد
 خبير طقس يوضح تأثير الحالة المطرية في يومها العاشر ويتوقع اشتدادها على جازان
أبرز المواد
 أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشمالية يفعّل المصلى المتنقل
أبرز المواد
 انطلاق السباق الصيفي السادس للهجن بالطائف بعد غد
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على (6) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة
أبرز المواد
 رئيس سدايا يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على جازان ورياح تُعيق الرؤية

الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على جازان ورياح تُعيق الرؤية

أبرز المواد
تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة

تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة

أبرز المواد
خبير طقس يوضح تأثير الحالة المطرية في يومها العاشر ويتوقع اشتدادها على جازان

خبير طقس يوضح تأثير الحالة المطرية في يومها العاشر ويتوقع اشتدادها على جازان

أبرز المواد
أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

أبرز المواد

الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على جازان ورياح تُعيق الرؤية

الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على جازان ورياح تُعيق الرؤية
http://almnatiq.net/?p=1006734
المناطق - جازان:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية على محافظات الحرث , والدائر , والريث , والطوال , والعارضة , والعيدابي , وصامطة , وفيفا , وهروب , وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

روابط ذات صلة

تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة

تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة
خبير طقس يوضح تأثير الحالة المطرية في يومها العاشر ويتوقع اشتدادها على جازان

خبير طقس يوضح تأثير الحالة المطرية في يومها العاشر ويتوقع اشتدادها على جازان
أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*