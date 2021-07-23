الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على جازان ورياح تُعيق الرؤية

المناطق - جازان:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية على محافظات الحرث , والدائر , والريث , والطوال , والعارضة , والعيدابي , وصامطة , وفيفا , وهروب , وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.



وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.