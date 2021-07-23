نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية على محافظات الحرث , والدائر , والريث , والطوال , والعارضة , والعيدابي , وصامطة , وفيفا , وهروب , وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.
الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على جازان ورياح تُعيق الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية على محافظات الحرث , والدائر , والريث , والطوال , والعارضة , والعيدابي , وصامطة , وفيفا , وهروب , وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
التعليقات (٠) اضف تعليق