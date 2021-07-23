وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يدعمان لاعب التجديف حسين علي بأولمبياد طوكيو

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حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، على مساندة اللاعب حسين علي رضا ممثل المملكة في رياضة التجديف بالدورة الأولمبية.

وظهر الأمير عبدالعزيز بصحبة الأميرة ريما والأمير فهد بن جلوي في المدرجات لمساندة اللاعب حسين رضا، الذي سجل أول مشاركة سعودية في رياضة التجديف بتاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية السعودية قد اختارت حسين علي رضا لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الذي سيقام اليوم (الجمعة)، مع العداءة ياسمين الدباغ.