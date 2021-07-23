احدث الأخبار

إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”
أبرز المواد
 بدء مراسم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها
أبرز المواد
 المفتي: الملك سلمان وولي عهده يبذلان الغالي والنفيس لخدمة الحجاج
أبرز المواد
 ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه كريم بنزيمة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 طائرة إثيوبية تسقط في مطار مدينة حدر جنوب غربي الصومال
أبرز المواد
 وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يدعمان لاعب التجديف حسين علي بأولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 رسميًا.. “النصر” يعلن تعاقده مع مدافع فياريال الإسباني (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الداخلية في برقية لولي العهد: دعمكم ومتابعتكم وراء نجاح خطط الحج
أبرز المواد
 الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على جازان ورياح تُعيق الرؤية
أبرز المواد
 تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة
أبرز المواد
 خبير طقس يوضح تأثير الحالة المطرية في يومها العاشر ويتوقع اشتدادها على جازان
أبرز المواد
إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”

إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”

أبرز المواد
بدء مراسم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

بدء مراسم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها

أبرز المواد
المفتي: الملك سلمان وولي عهده يبذلان الغالي والنفيس لخدمة الحجاج

المفتي: الملك سلمان وولي عهده يبذلان الغالي والنفيس لخدمة الحجاج

أبرز المواد

وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يدعمان لاعب التجديف حسين علي بأولمبياد طوكيو

وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يدعمان لاعب التجديف حسين علي بأولمبياد طوكيو
http://almnatiq.net/?p=1006744
المناطق - الرياض:

حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، على مساندة اللاعب حسين علي رضا ممثل المملكة في رياضة التجديف بالدورة الأولمبية.

وظهر الأمير عبدالعزيز بصحبة الأميرة ريما والأمير فهد بن جلوي في المدرجات لمساندة اللاعب حسين رضا، الذي سجل أول مشاركة سعودية في رياضة التجديف بتاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية السعودية قد اختارت حسين علي رضا لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الذي سيقام اليوم (الجمعة)، مع العداءة ياسمين الدباغ.

روابط ذات صلة

إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”

إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”
بدء مراسم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

بدء مراسم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*