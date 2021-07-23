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المفتي: الملك سلمان وولي عهده يبذلان الغالي والنفيس لخدمة الحجاج

المفتي: الملك سلمان وولي عهده يبذلان الغالي والنفيس لخدمة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=1006754
المناطق - الرياض:

رفع مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

وأكد المفتي، حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على بذل الغالي والنفيس لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخير الإمكانات كافة لراحة الحجاج، وأن ما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة بكل طاقاتها لخدمة الحجاج مكّن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأشاد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة للوقاية من فيروس “كورونا” والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

ودعا الشيخ عبدالعزيز، الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.

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