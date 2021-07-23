إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”

المناطق - الجوف:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.14 مليون حبة من الكبتاجون، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية “معجون طماطم” وردت عبر منفذ الحديثة.

وأوضحت الهيئة أن إرسالية وردت عبر منفذ الحديثة عبارة عن كراتين من “معجون الطماطم”، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على الكمية المضبوطة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب “معجون الطماطم”.

وأضافت أنه جرى تجويف أغطية عُلب “معجون الطماطم” لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها، مبينة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بعد ضبط الممنوعات.

يُذكر أن الحمارك تمكنت في أواخر شهر يونيو الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 4.5 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية “برتقال” وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.